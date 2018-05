Drei Kinder haben am Sonntagabend am Tannanbruchsee bei Neustadt am Rübenberge einen 39-Jährigen vor dem Ertrinken gerettet. Der Mann drohte wegen plötzlicher Erschöpfung im Wasser des Tannenbruchsees unterzugehen. Die 11 bis 13 Jahre alten Kinder wurden auf den Vorfall aufmerksam und reagierten schnell.