Hannover. In diesem Jahr war der Großteil der Karten bereits verkauft, bevor das Line-up bekannt wurde. Auch das dreistündige Konzert in Hannover am Donnerstag, 15. Dezember, in der Tui-Arena mit Ronan Keating, den Simple Minds, Stefanie Heinzmann, Natasha Bedingfield, dem Klassik-Trio Time for Three und John Miles ist schon fast ausverkauft.

In Mannheim feierte die Show Premiere – mit einer großen Neuerung: Dirigent Robert Groslot, 65, ist nach mehr als 900 Proms-Shows in den Ruhestand gegangen. Seine Nachfolge übernimmt die Brasilianerin Alexandra Arrieche.

Als erste stand in Mannheim Echo-Gewinnerin Stefanie Heinzmann auf der Bühne. Die orchestrale Begleitung passt zu ihrer Stimme, ihre Hits gewinnen durch die 70 Musiker dazu. Anders sah das bei Natasha Bedingfield aus. Es wirkte, als singe sie gegen das Orchester an.

Highlight der Show ist Ronan Keating mit „When You Say Nothing At All“ und „Life is a Rollercoaster“. Und Jim Kerr und Charlie Burchill von den Simple Minds bringen das Publikumsmit „Alive and Kicking“ und „Don‘t You forget about me“ zum Mitträllern. Nur das gemeinsame „Heroes“ von David Bowie am Ende hätte es nicht unbedingt gebraucht.

Von Lisa Malecha