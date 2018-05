Hannover

In der Nordstadt ist am Sonnabend ein Küchenbrand in der Nordstadt ausgebrochen. Das Feuer richtete in der Erdgeschosswohung an der Nelkenstraße einen Schaden in Höhe von rund 5000 Euro an. Nach Angaben der Brandermittler war eine brennen gelassene Kerze die Ursache für die Flammen. Menschen wurden zum Glück nicht verletzt.

Eine Mieterin der Nachbarwohnung hatte gegen 14.30 Uhr die Rauchentwicklung in dem Gebäude bemerkt und die Feuerwehr gerufen. Die Mieter der betroffenen Wohnung hielten sich zu diesem Zeitpunkt nicht in dem Gebäude auf. Die Feuerwehr stellte fest, dass die Flammen offenbar in der Küche der Wohnung ausgebrochen waren. Rauchgase hatten sich bereits in allen Räumen niedergeschlagen.

Von tm/pah