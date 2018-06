Aus der Stadt Obdachlose - Stadt Hannover kündigt Ehepaar Notunterkunft Damit die Stadt Wohnungen sanieren kann, muss ein Ehepaar aus einer Unterkunft für Obdachlose ausziehen. In Containern will es nicht leben. Nun ist es wohnungslos.

Der letzte Tag in der alten Wohnung, in Containern will das Paar nicht leben. Quelle: Katrin Kutter