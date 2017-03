Hannover. Nach bisherigen Ermittlungen hatte eine Zeugin den schwer verletzten Mann, dessen Identität derzeit noch nicht bekannt ist, am Mittwochabend um kurz vor Mitternacht in einer Ecke am Raschplatz entdeckt. Die Frau informierte die Beamten der Polizeistation Raschplatz. Die Polizisten leisteten Erste Hilfe bei dem offenbar obdachlosen Mann, bevor ihn ein Rettungswagen in ein Krankenhaus brachte. Er schwebt zur Zeit in Lebensgefahr.

Ein Pflasterstein, mit dem der bislang unbekannten Angreifer dem Opfer vermutlich mehrfach gegen den Kopf geschlagen haben, wurde am Tatort sichergestellt. Nähere Hintergründe zu der Tat sind noch nicht bekannt, die Ermittlungen dauern an.

Wer Hinweise zu der Tat geben oder Angaben zu der Identität des Opfers machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer (0511) 109-5555 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

jst/r.