Hannover. Zu erheblichen Verspätungen im S-Bahnverkehr kommt es am Dienstagmorgen in Folge einer Oberleitungsstörung zwischen den Stationen Bismarckstraße und Linden/Fischerhof. Wie die Deutsche Bahn bei Twitter mitteilte, müssen die Bahnen eine Umleitung fahren. Der Halte Linden/Fischerhof und Bismarckstraße entfallen.

Betroffen sind die Bahnen S1, S2, S21, S4, S5 und S51 in beiden Richtungen.

Den Fahrgästen an der Haltestelle Linden/Fischerhof wird geraten, auf die Stadtbahnen der Üstra auszuweichen. Die Fahrscheine der Deutschen Bahn behalten ihre Gültigkeit.

Wie lange es dauert, bis die Störung repariert werden kann, ist noch unklar.

Es handelt sich um die dritte Oberleitungsstörung in nur zwei Wochen in Hannover. Am 7. und am 9. April hatten Vögel die Kurzschlüsse verursacht, die daraufhin den Bahnverkehr in der Region Hannover lahmgelegt hatte.

Reiseauskunft Ob Ihre Bahnverbindung betroffen ist, können Sie hier überprüfen.

ewo