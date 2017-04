Hannover. Große Verspätungen müssen Passagiere im S-Bahn-, Regional- und Fernverkehr am Freitagabend in Hannover hinnehmen. Wegen einer Oberleitungsstörung am Hauptbahnhof kommt es zu großen Verzögerungen im Betriebsablauf, Verspätungen von teilweise mehr als 20 Minuten sind die Folge. Der Deutschen Bahn zufolge sind Gleis 1/2 und 3/4 aktuell gesperrt. Züge werden auf andere Gleise verlegt. Passagiere werden gebeten, am Bahnhof auf die Lautsprecherdurchsagen zu achten.

Wie Detlef Lenger, Sprecher der Bundespolizei, auf HAZ-Nachfrage erklärte, soll ein Vogel die Störung ausgelöst haben. Er soll gegen 19.15 Uhr auf einer Oberleitung am Hauptbahnhof in der Nähe eines Isolators gelandet sein. Funkenflug und eine kleine Explosion seien die Folge gewesen.

Wegen des lauten Knalls kam es Augenzeugenberichten zufolge zu einer kurzen Panik am Hauptbahnhof. Hunderte Reisenden versuchten überstürzt, das Gebäude zu verlassen.

#Bahnhof #Hannover #Oberleitungsstörung. Gleise 1-4 gesperrt. Verspätung ca.15 bis 20 Minuten. Dauer der Störung noch nicht bekannt. — Deutsche Bahn (@DB_Info) April 7, 2017

Nach dem Vorfall musste der Strom am Hauptbahnhof abgestellt werden. Ein Reparaturfahrzeug soll nun den Abschnitt, auf dem der Vogel saß, austauschen. Das muss allerdings erst aus Braunschweig kommen. Wie lange die Störung andauern wird, ist noch nicht bekannt.

Mehrere Fahrzeuge der Feuerwehr halten sich am Bahnhof bereit, um gegebenenfalls Züge, die nicht mehr weiterfahren können, zu evakuieren.

Reiseauskunft Hier können Sie nachlesen, ob Ihr Zug betroffen ist.

