Vermisst: Wer hat diesen Elfjährigen gesehen?

Die Polizei Hannover bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach einem vermissten Elfjährigen. Justin-Pascal G. hatte am Montag den Unterricht in der Südstadtschule früher verlassen, kam aber nie in seinem Elternhaus in Vahrenheide an. Mit einem Foto des Jungen suchen die Behörden nach Zeugen, die Justin-Pascal gesehen haben.