Ost-Ampelmännchen in Hannover lassen schmunzeln

Hannover. HAZ-Leser Detlev Pancke staunte nicht schlecht: Die Fußgängerampeln an der Kreuzung von Goethestraße und Leibnizufer zeigen die typischen Ost-Ampelmännchen. Sie gehören (mit dem grünen Abbiegepfeil) zu den wenigen sichtbaren Überbleibseln der DDR-Verkehrssymbole in der vereinten Republik. Aufgestellt wurden die Behelfsampeln für die Zeit der Stadtbahnbauarbeiten von der Wedemärker Firma BSG. „Wir haben eine Zweigstelle in Ostberlin“, sagt Niederlassungsleiter Dirk Lürsen: „Wenn uns für eine Baustellensicherung Ampeln fehlen, dann leihen wir uns welche von dort aus.“ Noch bis September leuchten die Ost-Ampelmännchen an der Kreuzung den Weg.

An der Kreuzung von Goethestraße und Leibnizufer stehen derzeit Ampeln im typischen "Ost-Look" Zur Bildergalerie

med/Thomas