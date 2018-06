Der Fall der auf offener Straße getöteten 35-Jährigen aus der Rumannstraße wirft weiter Fragen auf. Haben die Behörden in diesem Fall versagt? Ende Mai hatte die Frau nach HAZ-Informationen Bülent I. bei der Polizei wegen Bedrohung angezeigt und auch von einem Messer gesprochen. Passiert ist aber offenbar nichts. Am Sonnabend verletzte I. die 35-Jährige in der Oststadt tödlich mit einem Messer.