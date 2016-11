Hannover. Der Lufthansa-Streik legt am Mittwoch fast alle Flüge von und nach Hannover der Airline lahm. Lediglich zwei Flüge - einer am Vormittag und am Abend - finden in beiden Richtungen statt. Die Fluggesellschaft empfiehlt allen Reisenden, sich auf der Internetseite des Unternehmens zu informieren, ob ihr Flieger abhebt.

Diese Flüge ab Hannover fallen aus (Abflug)

6.10 Uhr (LH 2105) nach München

6.50 Uhr (LH 049) nach Frankfurt/Main

8.45 Uhr (LH 2091) nach München

10.10 Uhr (LH 2093) nach München

11.15 Uhr (LH 055) nach Frankfurt/Main

13.05 Uhr (LH 2095) nach München

14.50 Uhr (LH 057) nach Frankfurt/Main

16.25 Uhr (LH 2097) nach München

19.00 Uhr (LH 059) nach Frankfurt/Main

19.35 Uhr (LH 2101) nach München

20.30 Uhr (LH 2103) nach München

Diese Flüge nach Hannover sind betroffen (Ankunft)

7.50 Uhr (LH 2090) von München

9.30 Uhr (LH 2092) von München

10.40 Uhr (LH 050) von Frankfurt/Main

12.25 Uhr (LH 2094) von München

14.15 Uhr (LH 052) von Frankfurt/Main

15.45 Uhr (LH 2096) von München

17.50 Uhr (LH 054) von Frankfurt/Main

19.00 Uhr (LH 2100) von München

19.55 Uhr (LH 2102) von München

22.00 Uhr (LH 058) von Frankfurt/Main

22.55 Uhr (LH 2104) von München

Die Pläne vieler Urlauber und Geschäftsreisender werden durcheinandergewirbelt. Wo können sich Betroffene informieren? Und welche Regeln gelten jetzt? Wir haben eine Übersicht zusammengestellt mit allem, was Reisende jetzt wissen müssen.

frs/ewo