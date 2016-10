Hannover. Als Ziele nennen die beiden eine stärkere und einfache Beteiligung der Bürger an der Politik, schnelle Internetverbindungen auch außerhalb Hannovers, eine Aufwertung der Jugendhilfe und die Verbesserung der Lebenssituation von Sozialhilfeempfängern. Die beiden Neulinge in der Regionsversammlung wollen zudem, dass an den berufsbildenden Schulen Abiturkurse angeboten werden. Nach Ansicht von Wolf und Klippert muss die Wirtschaftsförderung in der Region modernisiert werden. Sie fordern zudem, den öffentliche Nahverkehr kostenlos für die Fahrgäste zu machen. Die neue Gruppe verlangt außerdem die Live-Übertragung von allen Sitzungen der Regionsversammlung und allen Ausschusssitzungen im Internet. „Jeder Einwohner hat das Recht, seinen gewählten und von ihm bezahlten Vertretern bei der Arbeit zuzusehen“, schreiben die beiden.

mak