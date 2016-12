Hannover. Erstmals gibt es zum Jahreswechsel in Hannover einen Sondereinsatz der Polizei. Die Maßnahmen sind eine Reaktion auf die Geschehnisse in der vergangenen Silvesternacht in Köln und den Terroranschlag auf einen Weihnachtsmarkt in Berlin. Man sei an den Orten, wie viele Menschen feiern, sagte Hannovers Polizeivizepräsident Jörg Müller. "Wir wollen für alle sichtbar und ansprechbar sein.“

Zum Jahreswechsel hat die Polizei die Präsenz in Hannover deutlich erhöht. Zur Bildergalerie

In der Silvesternacht setzen die Polizeiinspektionen in den Stadtbezirken und im Umland traditionell mehr Personal ein. In der Innenstadt patrouillieren dieses Mal aber auch Beamte der Bereitschaftspolizei. Teilweise sind sie ausgerüstet mit Maschinenpistolen - wie am Steintor, wo die Polizei massive Präsenz zeigt.

#Silvester2016 Unsere Kollegen sind jetzt in der# City von #Hannover präsent. Bei Fragen oder Sorgen: Einfach ansprechen! pic.twitter.com/r08qX5h6WP — Polizei Hannover (@Polizei_H) December 31, 2016

Polizei-Präsenzpunkte und Bodycams

Dazu sind an stark besuchten Orten wie dem Ernst-August-Platz, dem Opernplatz, dem Kröpcke und dem Steintor sogenannte Präsenzpunkte eingerichtet worden. Dort stehen Polizeifahrzeuge, die Beamten tragen reflektierende Westen. „Die Feiernden werden diese Stationen, an die sie sich jederzeit wenden können, deutlich erkennen“, hatte Polizeisprecher Torsten Schiewe bereits im Vorfeld erklärt.

Ebenfalls im Einsatz werden die sogenannten Bodycams sein, die die Polizeidirektion Hannover seit einiger Zeit testet. Die Beamten, die eine solche Minikamera auf Schulterhöhe an der Uniform tragen, haben auch eine leuchtende Weste mit der Aufschrift „Videoaufzeichnung“ an. Die Kamera soll aber nur in kritischen Situationen eingeschaltet werden, um Beweismaterial aufzuzeichnen.

