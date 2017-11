64 Verstöße bei Fernbussen am ZOB

Hannover. „Unter anderem unterließen es die Fahrer in elf Fällen, die vorgeschriebene Ruhezeit einzuhalten“, sagt Polizeisprecherin Martina Stern. 15-mal saßen sie zu lange am Steuer, und in 33 Fällen war die Fahrerkarte überhaupt nicht eingelegt. Die Busse selbst waren dagegen in meist gutem Zustand. Es gab bloß drei kleinere Mängel bezüglich defekter Beleuchtung und der Vorschrift für Feuerlöscher. 13 Fahrzeuge waren innerdeutsche Fernbusse, die übrigen vier international unterwegs.

