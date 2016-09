Hannover. Insgesamt 16 Fernbusse überprüften die Beamten des Zentralen Verkehrsdiensten zwischen 7.30 und 12.30 Uhr und stellten 23 Verstöße fest. Unter anderem verstießen fünf Fahrer gegen Lenk- und Ruhezeuten, neunmal hatten die Busse an nicht genehmigten Haltestellen angehalten. Ein Fahrer hatte keine Fahrerkarte eingelegt und einer der Busfahrer war sogar ohne Fahrerlaubnis unterwegs.

An den Bussen selbst fanden die Beamten nach Polizeiangaben in vier Fällen kleine technische Mängel. Bereits im vergangenen Jahr hatte die Polizei am ZOB in Hannover kontrolliert. Damals wies fast jeder zweite kontrollierte Bus Mängel auf.

r.