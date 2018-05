Hannover

Mit Fotos einer Überwachungskamera sucht die Kriminalpolizei Hannover nach einer bislang unbekannten Frau. Die mutmaßliche Betrügerin soll mit einer zuvor entwendeten EC-Karte Geld in einer Bank an der Ferdinand-Wallbrecht-Straße (List) abgehoben zu haben, teilt die Polizei am Mittwoch mit.

Die Karte gehörte einer 81-Jährigen, der nach derzeitigem Ermittlungsstand am 23. März gegen 11 Uhr in einem Discounter an der Dragonerstraße ihr Portemonnaie aus ihrer Handtasche gestohlen wurde.

Nur eine halbe Stunde später suchte die Unbekannte die Bank am nahe gelegenen Moltkeplatz auf und hob dort mit der gestohlenen EC-Karte Geld ab. Dabei wurde sie von Überwachungskameras aufgezeichnet.

Das Bild der Überwachungskamera. Quelle: Polizei

Polizei sucht Betrügerin

Die Gesuchte wird als etwa 40 Jahre alt und von südländischer Erscheinung beschrieben. Sie hat dunkle, schulterlange Haare. Sie trug eine schwarze Jacke, eine graue Leggings sowie schwarze Stiefeln.

Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511/1095555 entgegen.

Von red