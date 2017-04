Polizei verhindert Prügelei zwischen Hooligans

Hannover. Rund 33 gewaltbereite und vermummte Anhänger von Hannover 96 sollen sich mit rund 15 Fans von Union Berlin in der Nähe des Biergartens am Lister Platz zu einer Prügelei verabredet haben. Die Polizei konnte die Auseinandersetzung verhindern. Die Einsatzkräfte setzten die 96-Hooligans im Biergarten fest. Die Anhänger von Union Berlin waren mit der U-Bahn auf dem Weg in die List und wurden an der Haltestation Lister Platz von der Polizei in Empfang genommen.

Die Polizei konnte eine Auseinandersetzung zwischen Hooligans von Hannover 96 und Union Berlin am Lister Platz verhindern.

Einige der Hooligans sollen bereits vermummt gewesen sein und Quarzhandschuhe getragen haben. Derzeit prüft die Polizei die Personalien der Anhänger beider Lager und entscheidet dann über das weitere Vorgehen. Das Public Viewing im Biergarten kann wie geplant stattfinden.

man