Hannover. Am Abend hielten sich noch mehrere hundert meist junge, und meist auch erheblich alkoholisierte Personen am Maschteich auf. Im Verlaufe des Abends kam es dann zu Auseinandersetzungen und Beleidigungen zwischen den Gruppen Betrunkener. Auch gegenüber den Einsatzkräften kam es zu Provokationen, die gegen die teils aggressiven Unruhestifter konsequent vorgingen. Mehrere Personen wurden vorläufig festgenommen.

Bilder vom Maschteich zeigten zahlreiche Beamte in Schutzausrüstung, die immer wieder in Kleingruppen über die Wiese liefen, um Unruhestifter festzusetzen. Die genaue Zahl der Festgenommenen konnte die Polizei am späten Abend noch nicht nennen.

Bis zum Abend war der Vatertag in Stadt und Umland weitgehend friedlich verlaufen. Zahlreiche Gruppen mit Bollerwagen zogen gut gelaunt durch die Region. Das erstmals per Allgemeinverfügung verhängte Alkohol- und Partyverbot schein viele Vatertagsausflügler abgeschreckt zu haben. Beliebte Ziele wie der Hufeisen- und Silbersee oder der Wietzepark waren zumindest bis weit in den späten Nachmittag weniger von Trinkern belagert als in den Vorjahren.

Trotzdem kam es zu Handgreiflichkeiten bei den Einlasskontrollen am Hufeisensee. Als Einsatzleiter Michael Olbrich einen 17-Jährigen mit 2,28 Promille Alkohol im Blut festhielt, um die Eltern zu informieren, wurde er offenbar von einem Freund des 17-Jährigen angegriffen. Der Angreifer sei „von zwei Beamten zu Boden gebracht“ worden, berichtet Gesamteinsatzleiter Mews. 30 Beamte, vier davon beritten, waren am See präsent. Zur Vatertagskulisse gehörten außerdem acht Leute der DRK-Bereitschaft Isernhagen-Burgwedel-Wedemark. Am Langenhagener Silbersee, für den ebenfalls ein Alkoholverbot verhängt worden war, blieb es ruhig.

Da auf der Badeinsel am Steinhuder Meer ein Alkoholverbot herrschte, wichen etliche Besucher auf die Wiese vor den Strandterrassen aus – unter den Augen der Polizei. Die Beamten schätzten die Besucherzahl auf etwa 500. Vereinzelt habe es leichte körperliche Auseinandersetzungen gegeben. 39 Einsatzkräfte der Johanniter waren vor Ort. Bis zum Nachmittag meldete Johanniter-Sprecher Timo Brüning sechs Einsätze. Fünf Patienten wurden unter anderem wegen Fingerverletzungen sowie Kreislaufschwächen ins Krankenhaus gefahren.

frs/man/Dillenberg