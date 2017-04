Hannover. Wahrscheinlich ist es dem beherzten Einschreiten eines Polizeibeamten der Bundespolizei zu verdanken, dass einer 53-Jährigen nicht noch mehr passiert ist. Die Frau wollte ihren Metronom noch erwischen und hatte sich am Zug entlang getastet, obwohl dessen Türen bereits geschlossen waren und dieser sich in Bewegung gesetzt hatte. Die Frau geriet zwischen Bahnsteigkante und Zug und stürzte ins Gleisbett. Der alkoholisierten 53-Jährigen wurden durch die Räder des Zuges mehrere Zehen abgetrennt.

Ein Polizist, der auf dem Heimweg war, sah die Frau und konnte sie mit anderen Reisenden aus dem Gleisbett retten. Gerade rechtzeitig: Ein anderer Zug rollte bereits ins Gleis ein.

Die Polizei sprach in ihrer Mitteilung einen Sicherheitshinweis an Reisende aus, die immer wieder versuchen, in bereits abfahrende Züge noch einzusteigen. Sobald der Lokführer die Türen verriegelt hat, bestehe keine Möglichkeit mehr, die Türen zu öffnen, erklärten die Beamten. Der Lokführer könne auch nicht mehr wahrnehmen, wenn jemand wie in diesem Falle, zwischen die Bahnsteigkante und Zug gerät.

