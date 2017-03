Hannover. Und noch einen anderen Zweck verfolgen die Veranstalter des Hannover-Marathons: „Da laufen Menschen durch Hannover, die darauf angewiesen sind, dass wir ihnen helfen“, sagte Organisatorin Stefanie Eichel bei der Präsentation im Varieté GOP. Die Hilfe, um die Mühen der Langstrecke zu bewältigen, kommt in Form von viel Musik, Partystimmung und guter Laune.

Die Qualität von Städtemarathons bemisst sich natürlich an den sportlichen Leistungen, wobei man sich in Hannover für dieses Jahr einen neuen Streckenrekord wünscht. „Es geht aber auch darum, den Läufern ein positives Gefühl zu verschaffen und den Gästen ein tolles Bild von Hannover“, sagt GOP-Chef Dennis Bohnecke. Das gilt umso mehr, da der Norddeutsche Rundfunk den Marathon drei Stunden lang im Fernsehen überträgt.

Es dürfte in Hannover so gut wie keine Samba-Kombo oder Trommel-Kombo geben, die beim Marathon nicht dabei ist. Im Bereich Musik engagieren sich auch DJ Pascal an der Hildesheimer Straße, der NDR am Aegi und die „Störio Linden“-Partyreihe am Königsworther Platz. Die Funkenartillerie Blau-Weiss am Döhrener Turm und die Lindener Narren an der Graft in Herrenhausen werden den Karneval noch einmal aufleben lassen. Wer den Besuch mit einem Körpercheck (Muskulatur, Fett, Wasser und Antioxidantien) verbinden will, geht zum Stand von Aspria am Altenbekener Damm. Hoch hinaus kommt man mit dem GOP am Aegi per Heißluftballon am Kran.

Bohneckes Truppe ist überhaupt vielfältig an Bord: Vor dem Welfenschloss gibt es zum ersten Mal eine echte GOP-Fanmeile mit Beats von Boundz und einem Kaffeegarten mit Liegestühlen. Eher schlicht kommen da die Programmpunkte sechs und sieben daher: Am Schwarzen Weg wird der Kleingärtnerverein Im Apfelgarten die Läufer anfeuern; an der Wilkenburger Straße verspricht der Hockey und Tennis Club (HTC) motivierenden Jubel.

Wer lieber kaufen will statt laufen, kann zur Marathon-Expo neben dem Neuen Rathaus gehen. Dort bieten Aussteller aus den Bereichen Sport, Fitness, Gesundheit und Touristik am Marathon-Wochenende von Freitag bis Sonntag im Messezelt Informationen und Sonderangebote. Am Sonnabend ist dann zusätzlich Familientag auf dem Trammplatz.

Das ausführliche Programm: www.haj-marathon.de