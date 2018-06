Polizei und Staatsanwaltschaft ist es gelungen, den Mord an einer 32-jährigen Frau aus Bockenem, deren Leiche Ende Mai bei Sehnde-Höver entdeckt worden war, aufzuklären. Der Ehemann der Frau sitzt seit Freitag in Untersuchungshaft. Er hatte sich bei seiner Vernehmung in Widersprüche verstrickt.