Hannover. Diese Hermann-Löns-Stele ist immerhin etwa anderthalb Meter hoch. Auf ihr prangt ein Bild des Heidedichters. Darunter sind ein Namenszug, die Tätigkeiten, die ihn ausmachten – Journalist, Schriftsteller, Naturschützer – und groß die Zahl 150 geschrieben.

Aus Sandstein wie ursprünglich geplant ist die Stele des Verbandes der Hermann-Löns-Kreise aber nicht. Sie ist viel leichtgewichtiger: aus Styropor und Kunststoffplatten. Der Grund: Eine echte Stele dürfen die Anhänger des Werkes des Heidedichters im hannoverschen Hermann-Löns-Park nicht aufstellen. Zweimal hat der zuständige Bezirksrat bereits abgelehnt. „Löns passt wohl einfach nicht mehr in die Zeit“, sagt Walter Euhus, Vorstandsmitglied im Hermann-Löns-Verband. Dabei gebe es Stellen der Erinnerung an Löns an vielen Orten, unter anderem in Walsrode. „Aber nicht in Hannover“, sagt Euhus.

Das Aufstellen der „temporären Stele“ anlässlich einer Geburtstagsfeier im kleinsten Kreis mit 10 Gästen, Männerchor und Reden zum 150. Geburtstag des Dichters im Hermann-Löns-Park am Sonnabend ist deshalb eine Protestaktion, mit der man an Werk und Wirken des Dichters erinnern will: „Löns hat so viele schöne Geschichten über Natur und Tierwelt geschrieben", sagt Euhus. "Vom Gedanken her war er ein Grüner – und das halten wir hoch“.