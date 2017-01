Hannover. Fast zwei Jahrzehnte nach einer tödlichen Schießerei am Steintor muss sich ein heute 37-Jähriger vor dem Landgericht Hannover wegen Mordes verantworten. Die an diesem Mittwoch startende Verhandlung vor der 1. Großen Jugendkammer findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, weil der Angeklagte zum Tatzeitpunkt erst 17 Jahre alt war.

Dem Mann wird vorgeworfen, im August 1997 nach einem Streit am Steintor in einem Eiscafé das Feuer auf zwei 19 und 22 Jahre alten Albaner eröffnet zu haben. Der 22-Jährige starb, der 19-Jährige wurde lebensgefährlich verletzt. Den Entschluss dazu soll der junge Mann gemeinsam mit einem Komplizen getroffen haben, nach dem immer noch gesucht wird. Der heute 37-Jährige war im September 2015 aufgrund eines Europäischen Haftbefehls in Bulgarien festgenommen und nach Deutschland ausgeliefert worden.

Bereits vier Jahre nach der Schießerei in der Eisdiele hatte das Landgericht Hannover einen anderen Komplizen wegen Beihilfe zum Totschlag zu einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren verurteilt. Der damals 26-Jährige hatte nach Überzeugung der Richter Schmiere gestanden, als die Schüsse fielen. Er soll als in der kommenden Woche als Zeuge gehört werden.

Polizisten gingen mit Maschinenpistolen auf Streife

In den 1990er Jahren hatte es blutige Verteilungskämpfe zwischen rivalisierenden Albanern und Kurden im Rotlichtviertel am Steintor gegeben. Es ging um Prostitution und Drogenverkauf. Immer wieder gab es gewaltsame Auseinandersetzungen mit Verletzten und Toten. Die tödlichen Schüsse in dem Eiscafé gelten als der traurige Höhepunkt der Auseinandersetzungen zwischen kurdischen und albanischen Banden um die Vorherrschaft im Rotlichtviertel. Nach der Bluttat veranlasste der damalige Polizeipräsident Hans-Dieter Klosa, dass Beamte mit Maschinenpistolen bewaffnet im Steintor auf Streife gingen.

Es sind insgesamt elf Verhandlungstermine angesetzt. Das Urteil könnte am 2. März gesprochen werden.

Chronik der Gewalt am Steintor In den 1990er Jahren hatte es blutige Auseinandersetzungen zwischen rivalisierenden Albanern und Kurden im Steintorviertel gegeben. 5. Dezember 1994: Nach einem Schuss am Marstall verblutet ein 18-jähriger Asylbewerber aus dem Kosovo. 19. Dezember 1994: Ein russischer Zuhälter schießt auf einen gefesselten Bulgaren. Der Mann hatte versucht, dem Täter eine Frau auszuspannen. 6. Oktober 1996: Schüsse aus einer Maschinenpistole töten einen Kurden. Sieben Kosovo-Albaner werden festgenommen. 19. März 1997: Nach einem Stich ins Herz stirbt ein 22-jähriger Albaner auf dem Steintorplatz. Ein 18-jähriger Bekannter wird verhaftet. 14. August 1997: Drei Kurden schießen in einem Eiscafé auf zwei Albaner, ein 19-Jähriger stirbt.

Von Christina Sticht und Tobias Morchner