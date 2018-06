Hannover

Zur Fußballweltmeisterschaft wird es in Hannover keine innenstadtnahe Public-Viewing-Veranstaltung geben – die geplante WM-2018-Feier auf dem Weißekreuzplatz ist endgültig abgesagt. Doch in Linden sind gleich zwei öffentliche WM-Feiern in Planung, auf dem Lindener Marktplatz und auf der Fährmannswiese.

Hier kann man die Fußball-WM beim Public Viewing verfolgen:

Public Viewing auf Wiese am "Strandleben" statt am Küchengarten

Das Public Viewing auf der Fährmannswiese nahe der Bar Strandleben sollte zunächst auf dem Küchengartenplatz stattfinden. Aus Angst vor möglichen Anwohnerklagen knickten Stadtverwaltung und Bezirkspolitikern dann jedoch ein - und prüfen die Verlegung ans Flussufer. Der Ausrichter, Gastronom Romec Manns, sagte in einer ersten Reaktion: „Die Wiese bietet tolle Möglichkeiten, ich kann das Public Viewing dort noch familienfreundlicher mit Hüpfburg und Torwandschießen gestalten.“

Die Wiese neben dem Strandleben am Zusammenfluss von Leine und Ihme ist jährlich Austragungsort des Fährmannsfests. Von dort gibt es kaum Anwohnerklagen – die Stadtverwaltung geht davon aus, dass das Public Viewing deutlich leiser ist als ein Livemusikfestival und daher erst recht keine Einsprüche zu erwarten sind. Allerdings zeigten sowohl der Gastronom wie auch Bezirksbürgermeister Rainer-Jörg Grube sich besorgt, welche Veranstaltungen künftig überhaupt noch durchzuführen sein werden in der Stadt. „Der Gastronom hatte für die geplante Veranstaltung am Küchengartenplatz harte Auflagen akzeptiert. Wenn wir das Fußballfest jetzt verlegen, fürchte ich, dass Anwohner künftig ständig versuchen werden, Veranstaltungen vor ihrer Haustür zu verhindern.“

WM 2018: Erstes Deutschland-Spiel am 17. Juni

Anpfiff des ersten WM-Spiels ist am Donnerstag, 14. Juni, um 17 Uhr mit dem Spiel Russland gegen Saudi-Arabien. Deutschland spielt erstmals am 17. Juni.

Großbildleinwand zur WM in Linden

In den vergangenen Jahren hatte das Centrum stets ein Public Viewing auf dem Lindener Marktplatz angeboten. Doch in diesem Jahr ging der Zuschlag der Stadt an das benachbarte GIG, weil die Bewerbung zuerst vorlag. Wirt Michael Solms will dort eine Fußball-Freiluftveranstaltung für bis zu 1500 Gäste anbieten. Er plant mit einer vier Meter breiten und 2,50 Meter hohen Videowand. Dass die Stadt in diesem Jahr ein doppeltes Public-Viewing in Linden zulässt, findet Solms „grenzwertig“. Schließlich seien Marktplatz und Küchengartenplatz nur etwa 300 Meter voneinander entfernt. Die Stadt sieht offenbar kein Problem der Konkurrenz. Von dem nicht weit entfernten zweiten Public Viewing bleibe die „bereits genehmigte Veranstaltung auf dem Lindener Markplatz unberührt“, heißt es.

Kein Public Viewing am Weißekreuzplatz

Auf dem Weißekreuzplatz sind dagegen alle Festvorbereitungen abgesagt. „Die Leinwände sind abbestellt, die Zeit wäre jetzt ohnehin zu knapp geworden“, sagt Björn Hensoldt, einer der Gastronomen, die das Public Viewing ausrichten wollten. Der Ausfall sei zwar schade, aber man habe sich nicht gegen den Bezirksrat stellen wollen. „Da hätten am Ende alle keinen Spaß gehabt“, sagt Hensoldt. Die Stadtverwaltung sieht das ähnlich, obwohl sie bei ihrer Entscheidung über das Fest nicht an das Votum des Bezirkrats gebunden ist.

Fest zur Fußball-WM abgelehnt

Der Bezirksrat hatte den ersten Entwurf für das WM-Fest mit bis zu 3000 Besuchern einstimmig abgelehnt. Die Fraktionen wandten ein, dass die Lärmbelästigung für Anwohner rund um den Cityplatz zu hoch sei. Zudem passe eine trinkfreudige Veranstaltung nicht zu einem Platz, auf dem es ohnehin Probleme mit einer Trinkerszene gebe.

Danach trafen sich die Gastronomen mit der Verwaltungsspitze und Vertretern des Bezirksrats, um über einen Kompromiss zu sprechen. Der sah eine abgespeckte Variante vor, mit etwa 1500 Gästen, die sich auf der Hälfte des Platzes vor einer Leinwand versammeln. Doch auch hierfür bekamen die Gastronomen keine Mehrheit im Bezirksrat. CDU und Grüne meinten übereinstimmend, dass die Anwohner noch immer über Gebühr belastet würden. Grundsätzlich habe man nichts gegen WM-Feiern, nur nicht auf dem Weißekreuzplatz. SPD und FDP konnten sich für den Kompromiss erwärmen.

WM-Party in Hannover – ab in den Biergarten?

Von Juliane Kaune und Andreas Schinkel und Conrad von Meding