Radfahrer stirbt nach Kollision mit Neunjährigem

Sahlkamp. Der Unfall ereignitete sich gegen Sonntagmittag. Der Neunjährige war mit seinem Kinderrad auf der Hebbelstraße unterwegs. Auf dem mit Laub bedeckten Radweg geriet er ins Trudeln, verlor die Kontrolle und rutschte in den 85-Jährigen, der mit seinem Elektrorad in Gegenrichtung unterwegs war. Durch den Zusammenstoß stürzte der ältere Herr und verletzte sich schwer am Kopf. Er wurde mit einem RettuSchwere ngswagen ins Krankenhaus gebracht, wo er am Montag starb.

