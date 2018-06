Hannover

Zu einer besonderen Radtour lud nun das Unternehmen Coco-Mat ein. Der Gründer des Betten- und Matratzenherstellers, Paul Efmorfidis, lud leidenschaftliche Radfahrer zu einer Benefiz-Ausfahrt mit Holzrädern ein und traf am Maschsee auf Eike Korsen, der im Juli Geschäftsführer der Handball-Recken wird, Lindenkrug-Gastronom Jörg Lange, Juliane Lorenz von der Gilde-Brauerei und zwei Dutzend weitere Unterstützer. Efmorfidis möchte mit der Radtour auf das sogenannte Pillow Positive-Projekt aufmerksam machen. Seit 2014 produziert Coco-Mat aus recycelten Materialien spezielle herzförmige Kissen, die sie an Krankenhäuser, die auf Brustkrebs spezialisiert sind, spenden. Frauen benutzen diese Kissen direkt nach der Operation zur Schmerzlinderung. Die Radtour wird an weiteren Firmenstandorten fortgesetzt.

Von Jan Sedelies