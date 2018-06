Hannover

Die Affäre um Ämterpatronage und illegale Gehaltszulagen für Spitzenbeamte im Rathaus von Hannover spitzt sich immer weiter zu. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft zwei weitere Ermittlungsverfahren gegen hohe Beamte der Stadt eingeleitet.

Der Vorwurf der Untreue richtet sich gegen Frank Herbert, den Büroleiter von Oberbürgermeister Stefan Schostok, sowie gegen Kulturdezernent Harald Härke. Damit laufen inzwischen drei strafrechtliche Verfahren im Rathaus am Maschpark. „Wir haben einen Anfangsverdacht wegen Untreue bejaht und Ermittlungen gegen Herrn Herbert und Herrn Härke eingeleitet“, sagte Oberstaatsanwalt Thomas Klinge der HAZ.

Verwaltungsinterna durchgestochen

Bereits am vergangenen Freitag hatte die Staatsanwaltschaft ihre Vorermittlungen gegen Härke wegen des Verdachts des Geheimnisverrats abgeschlossen und ein offizielles Ermittlungsverfahren eröffnet. In zwei Anzeigen, eine von der Stadt und eine von Herbert, wird Härke vorgeworfen, Verwaltungsinterna aus Verhandlungen von Herbert mit der Stadt über sein Gehalt an Politiker durchgestochen zu haben.

Nun kommt der Vorwurf der Untreue gegen Frank Herbert und auch gegen Harald Härke hinzu – auch hier geht es um die von der Kommunalaufsicht bereits als rechtswidrig eingestuften Zulagen für Herbert. Härke wird in einer Strafanzeige der Stadt vorgeworfen, diese angewiesen zu haben.

Untreue-Anzeige der Stadt

Gegen Herbert hat die Staatsanwaltschaft von sich aus Ermittlungen eingeleitet. Untreue ist ein sogenanntes Offizialdelikt. Das bedeutet, dass die Staatsanwaltschaft von sich aus tätig werden muss, wenn sie Kenntnis von einer möglichen Straftat erlangt. Herbert wird vorgeworfen, dass er die unzulässigen Gehaltszulagen angenommen oder gar eingefordert hat.

Härkes Strafverteidiger Bertram Börner wollte sich zu den Ermittlungen nicht äußern. Er habe die Akte noch nicht einsehen können, sagte er der HAZ. Frank Herbert war am Dienstag bisher nicht zu erreichen.

Bei der Untreue schädigt der Täter fremdes Vermögen, hier öffentliche Gelder, indem er eine besondere Stellung ausnutzt. Untreue wird mit bis zu fünf Jahren Gefängnis oder Geldstrafe geahndet.

Von Karl Doeleke