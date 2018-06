Hannover

In der Affäre um unzulässige Besoldungszulagen für Spitzenbeamte im Rathaus von Hannover setzt die CDU Oberbürgermeister Schostok stärker unter Druck. „Wir erwarten vom Oberbürgermeister, dass er gegen Herrn Dr. Herbert mit sofortiger Wirkung ein Amtsführungsverbot erlässt“, forderte am Mittwoch Jens-Michael Emmelmann, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der CDU-Ratsfraktion.

„Der Oberbürgermeister bereitet ein Disziplinarverfahren vor und die Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen wegen des Verdachts der Untreue aufgenommen. In dieser Situation muss der Leiter des Geschäftsbereiches des Oberbürgermeisters von jedem Einfluss auf die Geschäfte der Stadtverwaltung ausgeschlossen werden“, sagte Emmelmann. Dies beinhaltet zum Beispiel auch das Lesen und Beantworten dienstlicher Mails, die auch über das Diensthandy laufen, so Emmelmann.

Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Herbert

Herbert ist seit einigen Tagen beurlaubt, gegen ihn ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen Untreue, weil er zu seiner Besoldung nach B2 (7400 Euro) jahrelang einen Gehaltszuschlag von mehr als 1000 Euro kassierte – das ist unzulässig bei Beamten mit B-Besoldung.

Schostok will am Donnerstag im Verwaltungsausschuss zu den jüngsten Entwicklungen in der Rathausaffäre berichten. Die CDU hat dem OB am Mittwoch weitere Fragen zu der Affäre geschickt – verbunden mit einem Ultimatum. Schostok müsse sich endlich öffentlich erklären. Ansonsten werde man Akteneinsicht beantragen – und zur Not auch Schostoks Abberufung beantragen.

Von Karl Doeleke