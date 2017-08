Regen lässt Pegel der Leine wieder steigen

Experten der Wasserschutzbehörde rechnen am Wochenende wieder mit steigenden Wasserständen in Hannover. Am Sonnabend könnte der Pegel der Leine die Grenze der Alarm-Meldestufe 2 in Höhe von 3,90 Metern (+58,2 Meter über Normalnull) übersteigen. Ein Ausmaß wie beim Hochwasser Ende Juli sei aber nicht zu erwarten.