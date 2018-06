Hannover

Bei einem Feuer im hannoverschen Stadtteil Ricklingen sind am Sonnabend zwei Gartenlauben zerstört worden.Um kurz vor 14.30 Uhr erreichten die Feuerwehr zahlreiche Notrufe, weil in der Nähe des Freizeitheims Ricklingen schwarzer Rauch sichtbar aufstieg. Anwohner der Gartenkolonie Südfeld berichteten von einer in Brand stehenden Laube.

Als die ersten Helfer vor Ort waren, hatten die Flammen bereits das Nachbargebäude erfasst. Erschwert wurden die Löscharbeiten durch zwei Umstände: Zum einen waren in beiden Lauben Gasflaschen gelagert, die zu explodieren drohten. Zum anderen war die Wasserversorgung auf dem Gelände so schlecht, dass die Feuerwehr erst eine mehrere hundert Meter lange Schlauchleitung zum Einsatzort legen musste.

Gegen 15.30 Uhr war das Feuer endgültig aus. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Alle Anwesenden hatten sich vor dem Eintreffen der Feuerwehr in Sicherheit gebracht. Insgesamt ist nach Schätzungen der Feuerwehr in der Kolonie ein Schaden von rund 20.000 Euro durch das Feuer entstanden. Die Polizei wird in den kommenden Tagen die Ermittlungen zur Ursache des Brandes aufnehmen.

Von tm