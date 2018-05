Hannover

Auf dem Gelände der IGS Roderbruch an der Rotekreuzstraße haben am Sonnabend rund 250 Einsatzkräfte der Feuerwehr den Ernstfall geprobt. In Zusammenarbeit mit der Rettungsschule Niedersachsen des Deutschen Roten Kreuzes simulierten die Helfer den Fall, dass auf einem Gelände eine große Anzahl von Verletzten zeitgleich zu versorgen sind. Ein derartige Großübung muss die Feuerwehr mindestens einmal pro Jahr vornehmen.

Das Szenario in diesem Jahr besagt, dass es an der Schule bei Kranarbeiten einen schweren Unfall gegeben haben, bei dem ein Teil eines Glasdachs eingestürzt und dabei rund 40 Personen verletzt worden seien. Die Aufgabe der Einsatzkräfte bestand unter anderem darin, die Verletzten so schnell wie möglich zu sichten, lebensrettende Maßnahmen unverzüglich vorzunehmen, einen mobilen Behandlungsplatz zu errichten und die Betroffenen so rasch wie möglich in Kliniken zu transportieren. Die Übung begann gegen 9. 30 Uhr und endete rund drei Stunden später.

Von Tobias Morchner