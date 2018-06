Hannover

Im Rotlichtviertel am Steintor ist am frühen Freitagmorgen ein Angestellter des Pornokinos Irrgarten überfallen worden. Der 46-Jährige hatte das Etablissement an der Reitwallstraße gegen 4.10 Uhr verlassen, als er von hinten umgerissen wurde. Der Räuber verlangte die Geldkassette, die das Opfer bei sich hatte – doch der 46-Jährige weigerte sich. Als der Täter daran scheiterte, dem Mitarbeiter die Kassette zu entreißen, ergriff der Unbekannte die Flucht. Das Opfer wurde durch den Sturz schwer am Knie verletzt und kam in ein Krankenhaus.

Der südländisch aussehende Angreifer ist ungefähr 35 bis 45 Jahre alt, etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß und hat eine kräftige Statur. Der Mann trägt einen Dreitagebart und spricht Deutsch mit Akzent. Bei dem Überfall trug der Gesuchte eine braune Lederjacke. Zeugenhinweise erbittet die Kriminalpolizei unter Telefon (0511) 109 55 55.

Von Peer Hellerling