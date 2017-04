Hannover. HAZ-Online-Chef Michael Soboll machte in der Debatte deutlich, dass es wenig Sinn mache, wenn das Unternehmen Facebook falsche Nachrichten oder Lügen lösche. "Bis etwas gelöscht ist, hat das im Internet schon die Runde gemacht", erläuterte der Redakteur. Stattdessen sei mehr bürgerliches Engagement gefordert. "Jeder einzelne muss sich beteiligen", betonte Soboll.

Die Medien überprüften sehr genau, was richtig und was falsch sei. Als Beispiel nannte Soboll die Nachricht, dass der Sohn von Donald Trump das Ihme-Zentrum gekauft habe. Die Falschnachricht sei so gut gewesen, dass sogar die Verwalter des Immobilienkomplexes diese Nachricht zunächst für wahr gehalten hätten. "Unsere Aufgabe ist es, das nachzuprüfen", betonte Soboll.

Die Debatte, geleitet von HAZ-Redakteur Jan Sedelies, versuchte eine neue Diskussionsform. Besucher konnten sich mit aufs Podium setzen und eigene Debattenbeiträge zu leisten. Beispielsweise beklagte sich eine Frau unter anderem über das Programm der öffentlich-rechtlichen Fernseh- und Radiosender. "Wenn ich mir das Programm zur besten Sendezeit anschaue, dann gruselt es mir", sagte sie. Sie sprach sich für deutlich mehr "gut aufbereitete, aktuelle Themen" aus. Außerdem beklagte sie sich darüber, dass Medien zu häufig die Themen aufgriffen, die "sehr laut" seien.

NDR 1-Hörfunkchef Ludger Vielemeier erläuterte das Wesen der Nachrichten: "Wir machen die Dinge, die gegen die Norm verstoßen und das sind die lauten Dinge", sagte er. Als Beispiel nannte Vielemeier die Äußerungen des AfD-Politikers Björn Höcke über das Holocaust-Denkmal. "Er hat sich in einer Weise darüber ausgelassen, die einen sprachlos macht", sagte er. "Und darüber muss man einfach berichten."

Landesmuseums-Vorstand Matthias Görn rief in der Debatte zu mehr Engagement auf, wenn es um Fake News aber auch um Ängste zum Beispiel vor Flüchtlingen gehe. "Ich würde mir wünschen, dass wir den Mut haben, stärker zu widersprechen", meinte er. Das gelte sowohl für den Freundeskreis, den Sportverein oder auch die Arbeit.

Am 6. Juni im Landesmuseum geht es bei der nächsten Diskussionsrunde der Offenen Gesellschaft um Artikel 2 des Grundgesetzes: "Jeder hat das Recht auf freie Entfaltung seiner Persönlichkeit."

Die Offene Gesellschaft versteht sich als bürgerliche Initiative ohne Parteibindung. Sie will das Grundgesetz ins Zentrum der gesellschaftlichen Diskussion stellen. Deshalb geht es in jeder der zunächst vier in Hannover geplanten Veranstaltungen um einen Grundgesetzartikel.

Von Mathias Klein