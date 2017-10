Ryanair-Maschine nach Hannover umgeleitet

Hannover. Der Ryanair-Flug FR151 von Glasgow nach Berlin-Schönefeld sollte eigentlich um 19.20 Uhr Ortszeit in Schottland abheben, allerdings verzögerte sich der Start um fast vier Stunden. Laut Twitter-User Roy1Batty musste zwischendrin auch das Flugzeug gewechselt werden. Erst um 23.12 Uhr hob die Boeing ab und machte sich auf den Weg nach Deutschland. Während des Flugs sei den Passagieren dann mitgeteilt worden, der Flieger werde nach Langenhagen umgeleitet. "Grund war das Nachtflugverbot in Berlin und die vierstündige Verspätung", schreibt Roy1Batty der HAZ.

Sein Sohn und dessen Freundin saßen in der Maschine und wollten nach Berlin. Die Crew habe den Fluggästen mitgeteilt, von Hannover aus würde nachts noch ein Bus in die Hauptstadt fahren. Vom Flughafenpersonal hätten sie laut Roy1Batty dann aber die Nachricht erhalten, dass erst am nächsten Morgen wieder ein Bus führe. Die beiden mussten sich um eine Unterkunft kümmern. "Natürlich war kein Mitarbeiter von Ryanair zu finden", sagt Roy1Batty.

Inzwischen seien sein Sohn und dessen Freundin aber in Berlin angekommen, sie nahmen den ersten Bus am Sonntagmorgen. Roy1Batty: "Ich hätte sie in der Hälfte der Zeit mit dem Auto von Glasgow nach Berlin fahren können."

Die Fluggesellschaft Ryanair war am Sonntag für eine Stellungnahme am Abend nicht zu erreichen.

pah