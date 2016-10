Wegen einer Oberleitungsstörung ist der S-Bahn-Verkehr im Raum Hannover am Mittwochmorgen gestört. Mehrere S-Bahnen sind ausgefallen und fuhren erst deutlich verspätet ab. Das betrifft etwa Bahnen in Richtung Barsinghausen und zurück und in Richtung Hannover Flughafen. Bis 11 Uhr soll die Störung behoben sein.