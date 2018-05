Hannover

Vanessa Münstermann, die junge Frau, die im Februar 2016 Opfer eines Säureanschlags geworden ist, ist zum ersten Mal Mutter geworden. Am Donnerstag brachte die 29-Jährige in einer hannoverschen Klinik ein Mädchen zur Welt Mutter und Tochter sind wohl auf. Das Kind war bei der Geburt 54 Zentimeter groß und wog 4005 Gramm.

Der Vater des Kindes ist die Jugendliebe von Vanessa Münstermann. Den Mechatroniker hält die 29-Jährige aber vollständig aus der Öffentlichkeit heraus. So will sie es auch mit ihrer Tochter handhaben. Deswegen möchte sie den Namen des Kindes nicht in der Öffentlichkeit preis geben.

Zur Galerie Im Trennungsstreit schüttete der 33-jährige Daniel F. seiner Ex-Freundin Vanessa Münstermann Säure ins Gesicht. Ein Jahr nach der Attacke in Hannover hat das Opfer einen Verein gegründet, um Menschen mit einem ähnlichen Schicksal Mut zu machen.

Ursprünglich war sogar geplant, die Geburt der Kindes gar nicht publik zu machen. „Nachdem, mir so viele Menschen Glück gewünscht haben, möchte ich zumindest dieses eine Mal eine Botschaft senden“, lässt die 29-Jährige mitteilen.

Von Tobias Morchner