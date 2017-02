Hannover. Ein Jahr nach einer Säure-Attacke auf eine Frau in Hannover will das Opfer einen Verein gründen, um Menschen mit einem ähnlichen Schicksal Mut zu machen. "AusGezeichnet" hat Vanessa Münstermann (28) den Verein genannt, der entstellten Opfern teils schon im Krankenhaus helfen soll. Auch für Menschen, die von Geburt an entstellt sind, möchte Münstermann Ansprechpartnerin sein und sie bestärken, mit ihrem Aussehen offensiv umzugehen. Münstermann geht bewusst in die Öffentlichkeit.

Der Ex-Freund hatte sie vor einem Jahr im Trennungsstreit beim Gassi-Gehen mit ihrem Hund überrascht und ihr industriellen Rohrreiniger ins Gesicht geschüttet. Er sitzt deswegen im Gefängnis. F. wurde wegen absichtlicher, schwerer Körperverletzung zu einer Haftstrafe von 12 Jahren verurteilt.

