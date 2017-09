Säureopfer fordert 250.000 Euro Schadensersatz

Hannover. 250 000 Euro Schadensersatz fordert Vanessa M. für ihr vernarbtes Gesicht. Einen Termin für den Prozess gibt es noch nicht. Die Kosmetikerin wurde 2016 von ihrem Ex-Freund mit einer ätzenden Flüssigkeit übergossen.

Inzwischen hat sie den Verein "AusGezeichnet" gegründet, mit dem sie sich für Entstellte einsetzt. Ein halbes Jahr nach Gründung gab Vanessa M. am Freitag einen Einblick in ihr Engagement. Die 28-Jährige aus Hannover ist im Gesicht schwer entstellt, seit ihr Ex-Freund sie mit dem industriellen Rohrreiniger übergoss. Der Mann sitzt nach dem Anschlag eine zwölfjährige Gefängnisstrafe wegen gefährlicher Körperverletzung ab. Mit dem Verein möchte Vanessa M. Menschen in ähnlicher Lage helfen und damit auch ihrem Schicksal einen Sinn geben. Unter anderem engagiert sie sich in Indien.

Im Trennungsstreit schüttete der 33-jährige Daniel F. seiner Ex-Freundin Vanessa Münstermann Säure ins Gesicht. Ein Jahr nach der Attacke in Hannover will das Opfer einen Verein gründen, um Menschen mit einem ähnlichen Schicksal Mut zu machen. Zur Bildergalerie

Der Name „AusGezeichnet“ spielt darauf an, wie Vanessa Münstermann ihre Narben sieht. „Andere kaufen teure Markenklamotten, um herauszustechen, ich bin so besonders“, sagte sie bei der Gründung ihres Vereins im Februar. Die Säure-Attacke hat ihr linkes Auge und linkes Ohr zerstört. Gesicht, Hals und Dekolleté sind von Narben übersät.

Tobias Morchner / dpa