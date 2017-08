Bleibt das schlechte Wetter in Hannover?

Hannover. Ein Blick auf die Karte mit Warnmeldungen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ist insbesondere für Bewohner der Region Hannover und die umgebenden Landkreise am Donnerstagmorgen kein Vergnügen: während der komplette Rest Deutschlands von schlechtem Wetter weitgehend verschon bleibt, warnt der Wetterdienst hier vor weiterem Starkregen und Gewitter am Vormittag. "Dabei gibt es Starkregen mit Niederschlagsmengen zwischen 15 l/m² und 25 l/m² pro Stunde", heißt es da. Eine Warnung der Stufe 2 (von 4) wurde herausgegeben.

Ab Mittag soll es besser werden

Doch es soll nicht so bleiben: Ab den Mittagsstunden verlagert sich der Schwerpunkt der niedersächsischen Regenfront nach Osten, von Westen reißen die Wolken laut tagesaktueller Vorhersage auf. Die Temperatur erreicht 21 bis nahe 24 Grad.

In der Nacht zum Freitag wird es laut DWD wechselnd bewölkt. Nur noch an der Nordsee können einzelne Schauer aufziehen. Am Freitag wechseln sich in Niedersachsen dann Sonnenschein und Wolken miteinander ab und es bleibt meist trocken. Von Nord nach Süd werden 22 bis 25 Grad erreicht. Dazu weht ein schwacher Wind.