Schmiedestraße bleibt vorerst Sackgasse

Hannover. Die Schmiedestraße bleibt vorerst eine Sackgasse, die Stadt weist mit Schildern darauf hin. Grund ist unter anderem der verkaufsoffene Sonntag ab 13 Uhr. Die Regelung ist eine Lehre aus dem Brückentag am 2. Oktober: Damals gab es in der Innenstadt ein Verkehrschaos, weil zu viele Autos in die Straße fuhren.

Durch den Brückentag wollten zu viele Menschen mit dem Auto in die Innenstadt und verstopften die Straßen. "Offenbar ist die Baustelle am Marstall der Grund für das starke Verkehrsaufkommen in der Schmiedestraße", sagte Stadtsprecher Dennis Dix. Die Sperrung soll für ein wenig Entlastung sorgen.

Peer Hellering