Hannover. Wie vielfältig die Berufe in der Medienbranche sind, haben 62 Schüler am Donnerstag im Pressehaus in Kirchrode gesehen: Auszubildende der Madsack Mediengruppe und Volontärinnen der HAZ gaben Einblicke in den Verlag ( mehr zum Zukunftstag in Hannover).

An verschiedenen Stationen gestalteten die Gäste eine eigene Zeitungsseite, die sie mit nach Hause nehmen konnten. Die Schüler schrieben Meldungen, diskutierten über Anzeigenformate und simulierten sogar die Organisation einer Veranstaltung - auch das gehört schließlich zu einem modernen Verlag.

Mädchen und Jungen der Klassen fünf bis zehn bekommen am Zukunftstag Einblicke in die Arbeitswelt bei hannoverschen Unternehmen. Zur Bildergalerie

Nach einer Mittagspause in der Betriebskantine verschafften sich die Schüler einen Überblick über die Madsack-Zentrale - vom Dach des neunstöckigen Gebäudes. „Ich fand die Veranstaltung sehr cool. Es bringt viel, die Arbeitsabläufe kennenzulernen“, sagte der 13-jährige Raúl-Luca Giraldo Nogales.

Aufgezeichnet von Leon Cooper, 13