Lange Nacht der Wissenschaft

Wissen ist spannend! Mit mehr als 180 Experimenten, Führungen und Mitmachaktionen lädt die Leibniz Universität am Sonnabend zur „Nacht, die Wissen schafft“. Die Veranstaltung gehört zur Reihe „N ovember der Wissenschaft“, die alle zwei Jahre stattfindet. Von 18 Uhr bis Mitternacht gibt es in den verschiedenen Fakultäten entlang der Stadtbahnlinien 4 und 5 Forschung und Wissenschaft zum Anfassen.

Das vollständige Programm der Veranstaltungsreihe gibt es auf www.dienachtdiewissenschaft.de.

Lions Club verkauft Bratwurst und zeigt Filme

Für Sonnabend lädt der Lions Club Hannover-Calenberg von 11 bis 14 Uhr zum traditionellen Verkauf von Bratwurst, Glühwein, Kaffee und Kuchen auf den Kröpcke ein. Seit 19 Jahren engagieren sich die Mitglieder um Initiator Rüdiger Ahlers ehrenamtlich für die HAZ-Weihnachtshilfe – die größte Spendensammlung für Menschen in Not vor Ort. Unterstützung beim Verkauf erhalten die Lions in diesem Jahr von Regionspräsident Hauke Jagau, Bürgermeister Thomas Hermann und den Clinic-Clowns. Im vergangenen Jahr sind so etwa 5200 Euro zusammengekommen.

Der Lions Club Hannover Löwenbastion veranstaltet am Sonntag eine Filmmatinee zugunsten von Straßenkindern im Apollo-Kino, Limmerstraße 50. Es läuft der schwedische Film „Ein Mann Namens Ove“. Einlass ist ab 10 Uhr, die Vorführung beginnt um 11 Uhr. Der Eintritt kostet 10 Euro. Die Einnahmen, auch aus dem Verkauf von Snacks und Getränken, spendet der Lions Club an Bed by night, eine betreute Unterkunft für obdachlose Kinder in Hannover.

Viel Music in der City

Erst die schlechte Nachricht: Man kann nicht alle Konzerte am Sonnabend sehen. Jetzt die gute: Die Auswahl ist enorm. Andalusischer Flamenco mit der großen Maria Serrano im Pavillon, die fünf schwedischen Hardrockladys von Thundermother im Lux, für Freunde der Punk-Satire die Duisburger Band Eisenpimmel zur gleichen Zeit im Mephisto (Faust). Oder doch Soul aus Österreich mit George Nussbaumer im Step by Step an der Melanchtonstraße.

Im Siloah steht das Herz im Mittelpunkt

Ein begehbares Herzmodell steht im Mittelpunkt des großen Herz-Informationstags im Klinikum Siloah. Von 10 bis 15 Uhr gibt es in der neu erbauten Klinik am Ihme­ufer (Stadionbrücke 4) kostenlose Informationen etwa dazu, wie das Organ täglich etwa 7200 Liter Blut durch den Körper bewegt, was Risikofaktoren wie Stress und Diabetes bewirken und wie man sich schützt. Auskünfte geben etwa Kardiologie-Chefarzt Professor Andreas Franke (Bild) und andere Spezialisten aus dem Klinikum.

Recken spielen gegen den HC Erlagen

Die TSV Hannover-Burgdorf spielt am Sonnabend gegen den HC Erlagen. Dabei gibt es nur ein Ziel: einen Sieg gegen den Aufsteiger. Denn zwei Punkte würden für den nötigen Rückenwind bei den weiteren schwierigen Aufgaben der "Recken" in der Handball-Bundesliga sorgen. Ein Erfolg gegen den „stärksten Neuling“ (TSV-Trainer Jens Bürkle) in der Swiss-Life-Hall (Beginn ist um 19 Uhr) würde seinem Team auch erlauben, in der Tabelle ganz vorsichtig wieder etwas weiter nach oben zu schauen. Im Falle einer Niederlage droht das Verschwinden im Mittelmaß.

Die Narren sind los

Am Freitag wurde in Hannover die fünfte Jahreszeit eingeläutet: Am Sonnabend geht es im Neuen Rathaus weiter: Um 9.11 Uhr wird das Prinzenpaar gekürt, um 11.11 Uhr übernehmen die Jecken symbolisch den Schlüssel zum Rathaus.