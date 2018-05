Hannover

Bei den Ermittlungen im Mordfall an einer bislang unbekannten Frau, deren Leiche am Sonntag in einem Gebüsch an der Bundesstraße 65 bei Sehnde-Höver entdeckt wurde, ist die Polizei einen wichtigen Schritt weiter. Eine DNA-Untersuchung ergab, dass es sich bei der Toten um eine 32 Jahre alte Frau handelt. Sie stammt, nach Angaben der Staatsanwaltschaft Hildesheim, aus dem südlichen Landkreis Hildesheim und hat zwei Kinder.

Zur Galerie Ein Radfahrer hat in einem Gebüsch in Sehnde-Höver einen Leichnam entdeckt.

Die Frau war am 18. Mai, gut eine Woche vor dem Auffinden der Leiche, als vermisst gemeldet worden.

Die Polizei hat inzwischen eine elfköpfige Mordkommission eingerichtet. Die Beamten sollen die genauen Umstände des Verschwindens und des Todes der 32-Jährigen aufklären.

Von Tobias Morchner