Shopping in der City Das Weihnachtsgeschäft dreht hochtourig

Hannover. Thorsten Helmke und Ute Thauer sind am Sonnabend aus Braunschweig nach Hannover gekommen, es gab ein paar Weihnachtseinkäufe zu erledigen. "In Hannover ist es nicht so voll wie bei uns, es geht entspannter zu", sagt Helmke.

Man mag sich das gar nicht vorstellen, denn leer war es in der Landeshauptstadt nun wirklich nicht. Das Weihnachtsgeschäft drehte hochtourig. Martin Prenzler, Geschäftsführer der City-Gemeinschaft des Einzelhandels, schätzt, dass den gesamten Tag über mehr als 300.000 Besucher in die Kaufhäuser, Galerien und Geschäfte geströmt sind. "Der dritte Sonnabend im Advent ist immer ein Tag, an dem sehr viel Bekleidung gekauft wird", sagt Prenzler.

Wer das erledigt hatte und danach noch zum Weihnachtsmarkt wollte, musste auch Zeit mitbringen. Zwischen Marktkirche, Holzmarkt und Ballhofplatz war zeitweise kaum Durchkommen, es ging in Trippelschritten voran. Geht es nach Prenzler, war das nur ein Vorgeschmack. "Am vierten Adventssonnabend wird es noch voller, weil viele entgegen aller Ratschläge doch auf den letzten Drücker kommen", prognostiziert er. Thorsten Helmke und Ute Thauer können dann zuhause bleiben. "Wir haben bis auf Kleinigkeiten alles zusammen", sagen sie.