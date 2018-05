Hannover

In Hannover rollen wieder die Skater durch die Stadt. Die zweite „Skate by Night“ des Jahres führt die Teilnehmer nach Langenhagen. Partner und Wendepunkt der Tour ist die Fertighauswelt am Flughafen.

Start ist, wie üblich, um 20 Uhr am Klagesmarkt. Ab 18.30 Uhr können Skates ausgeliehen werden. Schutzausrüstung wird nicht angeboten, aber dringend empfohlen. Voraussichtlich kommen die Teilnehmer um 22 Uhr wieder an.

Die Strecke ist 22 Kilometer lang. Autofahrer sollten mit Behinderungen durch Sperrungen einzelner Straßenzüge im Streckenverlauf rechnen.

Skate by Night: Das sind die nächsten Termine 2018.

Von ewo