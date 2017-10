Poetry-Slammer kicken gegen Madsack-Fußballer

Hannover. Das Endergebnis lautete am Ende 5:2 für für den FK Interslam mit Spielern aus dem gesamten Bundesgebiet, Österreich und der Schweiz. Bemerkenswerter als das Ergebnis aber war das Drumherum bei dem sportlichen Intermezzo, bevor die Poeten am Abend in den Halbfinals ihrer Slam-Meisterschaft wieder auf der Bühne standen. Der FK Interslam bringt traditionell eine große Gruppe von rund 100 Fans mit. Und die sorgten - nicht nur auf den Rängen - im Stadion des SV Linden 07 ordentlich für Stimmung. Sprechchöre, Gesänge, Fahnen und Banner, Rauchtöpfe (wenn das der DFB sieht!), zwei Massen-Platzstürme und schließlich sogar zwei Flitzer, die auf einem Karren über den Platz fuhren und dabei blank zogen.

Poetry-Slammer, dir zurzeit zur Deutschsprachigen Poetry-Slam-Meisterschaft in Hannover sind, und ein Team der Madsack Mediengruppe sind bei einem Fußballspiel gegeneinander angetreten. Zur Bildergalerie

Kuriose Kulisse für einen Kick, der sportlich nicht immer reine Poesie, aber beileibe auch kein dröger Kick war. Denn schließlich ist es unverzichtbares Ritual, dass ein Torschütze sofort nach seinem Treffer ein Bier zu leeren hat. Zunächst waren die Madsack-Kicker mit 1:0 in Führung gegangen, dann gelang es ihnen jedoch nicht, dauerhaft Druck zu machen, und so drehten die Interslam-Kicker die Partie und zogen rasch auf 3:1 davon. Erst in der Schlussphase fanden die hannoverschen Gastgeber noch einmal besser ins Spiel, vergaben in der Phase jedoch auch einen Strafstoß (Pfosten!).