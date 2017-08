So bunt ist das Fest der Kulturen

Hannover. Als Gerd Kespohl vom Kulturzentrum Pavillon um Punkt 12 Uhr die erste Band auf der Hauptbühne ankündigt, nimmt das Fest der Kulturen auf dem Trammplatz noch Anlauf. Die grenzüberschreitenden Klänge der jungen hannoverschen Band Evelyn Kryger erweisen sich als großartiger Soundtrack für Standbetreiber, die noch letzte Hand an Schilder, Markisen, Auslagen und Kochtöpfe legen - und vor allem für erste neugierige, hungrige und wissensdurstige Gäste. Dass die hypnotische Mischung aus Jazz, Hip Hop und Einflüssen aus Orient und Balkan ausgerechnet von Musikern aus Hannover präsentiert wird, passt zum Konzept des internationalen Festes, das bunter nicht sein könnte: Hier sind keine Perspektiven festgelegt. Im Vordergrund steht ein offener Blick auf Kulturen der Welt.

Musik, die Grenzen sprengt, ein Markt als Weltreise und junge Zukunftsvisionen: Das Fest der Kulturen beginnt mit einer Vielzahl von Eindrücken. Zur Bildergalerie

Bis Sonntagabend spielen Bands aus der Karibik, aus Peru, der Mongolei, dem Iran, Ghana, Zimbabwe oder Burkina Faso. Auf einer Tanzbühne zeigen mehr als zwei Duzend Ensembles aus aller Welt traditionelle und moderne Choreografien. Ein Bereich für Jugendliche lädt zum kreativen Ausdruck von Zukunftsvisionen ein. Vor allem prägt den Trammplatz an diesem Wochenende jedoch eine unorthodoxe Ansammlung von Ständen. Kulturvereine informieren über ihre Heimat - und machen sie durch selbst zubereitete traditionelle Speisen erlebbar. Aber auch Hannoveraner präsentiern sich mit ihrem eigenen Blick auf Kultur. So lädt der Freundeskreis Hannover zum Gespräch ein - direkt neben einem Zelt, in das die Deutsch-Jemenitische Gesellschaft mit landestypischen Süßigkeiten lockt.

Ein ukainischer Verein bietet Kaffe und Kuchen gegen Spende an, der Afrikanische Dachverband Norddetschland hinterfragt koloniale Denkmuster, die Föderation Türkischer Elternvereine macht sich für Bildung stark und der Deutsch-Japanische Freundschaftskreis erstellt Manga-Porträts und erklärt japanisches Schach. Überall duftet es verführerisch nach Spezialitäten mit ungewohnten Zutaten und Namen. In einem großen Becken frittieren Bananenstücke, zwei Gerichte aus Ghana heißen Puff Puff und Red Red und an einem indischen Stand wacht eine kleine Statue des elefantenköpfigen Gottes Ganesha über Teller und Pfannen. Anbieter von bunter Kleidung, afrikanischer Kunst oder orientalischem Schmuck runden das internationale Mosaik ab.

Die hier versammelten Perspektiven auf die Welt sind Angebote unterschiedlichster Natur, das friedliche Neben- und Miteinander steht im Mittelpunkt. Sogar bei den beiden großen Volksparteien, die die Öffentlichkeit nutzen, um Seite an Seite Wahlkampf zu betreiben: Die Windräder, die sie verschenken, unterscheiden sich nur in ihrer Farbe.

Von Thomas Kaestle