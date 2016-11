Hannover. Ein Blick in die vorweinachtliche Bastelwerkstatt zeigt: Die langen Tage bis Weihnachten lassen sich ganz einfach verkürzen. Schnell werden ein paar Säckchen an eine Schnur gehängt und fertig ist der Adventskalender. In manchen Familien bekommt jedes Kind einen eigenen, manchmal bastelt Mama auch nur, weil ihr das Einpacken so viel Spaß macht.