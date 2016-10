So gut waren die Hannoveraner bei "The Voice"

Nach dem Erfolg der Bennigserin Jamie-Lee Kriewitz, die im vergangenen Jahr "The Voice of Germany" gewann, wollten es nun erneut zwei hannoversche Gesangstalente wissen: Louisa (24) und Phillip (25) traten in der neuen Staffel der Castingshow zu den Blind Auditions an, die am Sonntag bei Sat.1 gezeigt wurden.