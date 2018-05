Hannover

Italien zeigt als erstes Team in diesem Jahr ihr Feuerwerkskönnen. Stunden vor der fast halbstündigen Show begeistern Stelzenläufer, eine italienische World-Groove-Brass-Band und Walking-Acts die 11.000 Besucher in den Herrenhäuser Gärten und sorgen für ein Gefühl von Karneval in Venedig.

Zur Galerie Der Feuerwerkswettbewerb 2018 in den Herrenhäuser Gärten startet mit dem italienischen Beitrag.

Am 9. Juni wird Team Norwegen Raketen in den Himmel schicken. Karten gibt es für 21 Euro im HAZ-Ticketshop.

Von top